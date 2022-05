Semana negra

Na próxima sexta-feira, 13, registraremos 134 anos da abolição da escravatura no Brasil. Nosso país foi o que mais escravizou seres humanos e o que os escravizou por mais tempo no mundo contemporâneo. Uma nódoa inapagável em nossa história.

A escravidão sempre acompanhou a humanidade, mas só no processo de colonização das américas foi que ela se deu em escala industrial. Milhares de homens e mulheres escravizados na África foram trazidos para o continente durante dois séculos. E por gerações de brasileiros, o povo preto foi sinônimo de escravidão. Aliás, este era o grande problema dela aqui no Brasil. José Bonifácio, o patriarca de nossa independência, afirmou que o maior problema da escravidão era sua cor.

Ele se referia ao fato de que, quando da abolição, em 1888, já havia negros livres no Brasil, mas que eram tratados com preconceito e discriminação em razão da cor da pele. E isto não terminou até hoje. Claro que há negacionistas de um lado, a afirmar que não existe discriminação racial no Brasil, e claro que há vitimistas de outro, que enxergam o preconceito em todos os momentos, mas, para além desses dois extremos equivocados, os números da comunidade preta em nosso país impõem-nos uma verdade vergonhosa.

A cor da pele pode beneficiar ou prejudicar uma pessoa em nosso país. Atualmente, mesmo depois da criação do sistema de cotas em universidades, apenas 34% dos acadêmicos se declaram pretos ou pardos. No mercado de trabalho, o homem branco ganha, em média, duas vezes mais que o trabalhador preto e, segundo o IBGE, o desemprego entre os negros é 71% maior que entre a população branca. Nas penitenciárias, a população negra cresceu 14%, enquanto a branca caiu 19% nos últimos 15 anos, segundo o 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em números, isso revela que se você é um homem ou mulher negro, tem grande chance, no Brasil, de estar desempregado, ganhando baixo salário, ser preso e estar fora da universidade. Isso não pode ficar assim.

Quando do centenário da Abolição da Escravatura, em 13 de maio de 1988, eu me lembro, movimentos negros e quilombolas de todo o Brasil fizeram uma marcha em Brasília. Estava em andamento a Assembleia Nacional Constituinte, que promulgaria, em 5 de outubro daquele ano, nossa atual Carta Constitucional. Não havia celebração nos cartazes e nas palavras de ordem entoadas, senão reivindicações. Eu, um garoto de 14 anos ali, não entendia o porquê. “Não há o que se comemorar”, explicou-me uma professora no colégio e me apresentou números parecidos com os que citei acima. Ou seja, há mais de 3 décadas desse ato, nada mudou, de verdade.

Nas comemorações daquele centenário, exaltava-se mais a Princesa Izabel, que assinou a Lei Áurea, do que se defendia criação de políticas públicas para o povo preto ou pardo do país. Jamais avançaremos como nação enquanto não oportunizarmos a todos os brasileiros, e eu repito: todos, a igualdade de oportunidades. Claro que cada um fará o que quiser com a oportunidade dada, mas ela não pode ser negada a um irmão ou irmã brasileiro em razão da cor da pele.

Se há preconceito étnico e racial no Brasil? Se você, ao ler o título desse editorial, “Semana Negra”, acreditou que eu estivesse a predizer uma semana de maus acontecimentos, é bom se render a essa evidência: temos preconceito, sim! Dizem que o 14 de maio ainda não acabou. Quer saber o porquê? Compartilho com o leitor a letra da canção “14 de Maio”, de Lazzo Matumbi. Bom desfrute.

No dia 14 de maio, eu saí por aí

Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir

Levando a senzala na alma, eu subi a favela

Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci

Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia

Um dia com fome, no outro sem o que comer

Sem nome, sem identidade, sem fotografia

O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver

No dia 14 de maio, ninguém me deu bola

Eu tive que ser bom de bola pra sobreviver

Nenhuma lição, não havia lugar na escola

Pensaram que poderiam me fazer perder

Mas minha alma resiste, meu corpo é de luta

Eu sei o que é bom, e o que é bom também deve ser meu

A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa

Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu

Será que deu pra entender a mensagem?

Se ligue no Ilê Aiyê

Se ligue no Ilê Aiyê

Agora que você me vê

Repare como é belo

Êh, nosso povo lindo

Repare que é o maior prazer

Bom pra mim, bom pra você

Estou de olho aberto

Olha moço, fique esperto

Que eu não sou menino