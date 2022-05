Seminário sobre roubos, furtos e adulteração de fertilizantes inicia nesta segunda-feira

O 1º Seminário sobre roubos, furtos e adulteração de fertilizantes iniciou na manhã desta segunda-feira (30), no auditório do Sest Senat, o bairro cidade Salmem, em Rondonópolis-MT.

As palestras acontecem nesta segunda e terça-feira, iniciando às 7h30 às 17h30 e os principais intuitos é levar conhecimento as organizações civis, juntamente com a Polícia Militar, Patrulha Rural Georreferenciada, Gaeco, Polícia Rodoviária Federal entre outros para implementar a qualidade do policiamento, prevenir e reprimir esse tipo de crime.

“O objetivo maior é instruir a tropa da PM e principalmente unir propósitos com as forças de segurança para combater esse tipo de crime. Durante esses dois dias teremos instruções de avaliação de notas fiscais e produtos adulterados e com esse conhecimento poder gerar uma maior tranquilidade e segurança para os donos de transportadoras, produtores rurais e toda população”, afirmou o Tenente Coronel Candido.

O Senador Wellington Fagundes também esteve presente. Ele parabenizou os dirigentes e disse que ação é muito importante, visto que em Mato Grosso, o índice desse tipo de crime é alto, mas, com a capacitação dos órgãos responsáveis o combate ao crime será eficaz.