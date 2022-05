‘Sertanejo Weekend Foz’ já tem pacotes à venda

Após o sucesso da primeira edição, que aconteceu em Atibaia/SP, com shows de Chitãozinho & Xororó, Fernando & Sorocaba e outros músicos expoentes da música sertaneja, o Sertanejo Weekend anuncia sua próxima edição em Foz do Iguaçu (PR), nos dias 4, 5 e 6 de novembro, com shows de Maiara & Maraisa e Israel & Rodolfo.

O evento acontecerá no Recanto Cataratas Resort e terá capacidade para 3 mil pessoas. Além dos shows principais programados para sexta (04/11), de Maiara & Maraisa, e sábado (05/11), de Israel & Rodolffo, haverá apresentações de outros cantores e duplas sertanejas durante todo o fim de semana. “Estamos muito contentes em anunciar a data da próxima edição. A repercussão do Sertanejo Weekend de Atibaia foi tão boa, que resolvemos antecipar o lançamento do próximo evento e liberar as vendas”, afirma Rodrigo Stocco, diretor da Rodrigo Stocco Produções, produtora do festival musical.

A agenda do Sertanejo Weekend prioriza a infraestrutura do resort escolhido, trazendo pocket shows ao ar livre, encontro com os cantores, acesso VIP aos eventos e muito mais.

Para saber todos os detalhes do evento, basta acessar o perfil @sertanejoweekend onde as informações mais atualizadas serão disponibilizadas, bem como orientações gerais sobre o evento, procedimentos de segurança e higienização, política para entrada de menores acompanhados e outras informações.

VENDAS ABERTAS

O primeiro lote do evento já está disponível para vendas a partir de R$ 4.400,00 + 5%ISS. O ingresso para a festa inclui hospedagem em apartamento de categoria standard para duas pessoas, check-in dia 04/11/22 a partir das 15h com direito ao jantar, dia 05/11/22 incluso café da manhã, almoço e jantar e check-out no dia 06/11/22 às 12h com direito ao café da manhã e ingressos para os shows. As bebidas não estão incluídas.