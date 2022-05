Servidores protestam e acampam em frente à Prefeitura em busca de direitos

“A primeira coisa que nós estamos pedindo aqui é respeito com a sociedade” disse a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), Geane Lino Teles, durante um protesto dos servidores em frente à Prefeitura, na manhã desta quarta-feira (25), em Rondonópolis-MT. Eles buscam o diálogo entre o poder Executivo e o Sispmur. A presidente disse ainda que caso não haja conversa, os servidores irão cruzar os braços.

A rede municipal de ensino, incluindo creches, está sem aula hoje (25). Os servidores municipais estão em estado de greve desde o dia 5 de maio.

Eles cobram uma extensa ficha de reinvindicações que inclui o pagamento do Fundeb e precatórios, cumprimento do piso magistério, pagamento de abono, implantação da insalubridade para profissionais de saúde, pagamento do RGA 2020, revisão dos atos relativos do Desopem, revisão do PCCVS, concurso público, aplicação do piso salarial dos servidores da educação e o pagamento da URV.

Durante entrevista à imprensa, a presidente Geane citou informações com base nos dados do Portal Transparência da Prefeitura de Rondonópolis.

“Eu quero deixar bem claro para qualquer um que 62% dos servidores que atuam no município são contratados, ou seja, boa parte deles servem a quem o colocou ali e não a sociedade. Apenas 38% são servidores efetivos e olha o impacto que isso tem, as condições de trabalho e as condições de entrega de serviço a sociedade. Segundo ponto, ganho real, 20 leis foram alteradas e o meu jurídico esta trabalhando com isso pegando cada perfil de lei e vendo aquele que se enquadra. Se tiver função é assessoramento, gerência ou chefia, é cargo em comissão, mas se tiver o perfil que é de servidor

certamente nós vamos pedir para entrar com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN). Queremos derrubar 20 leis que alteraram a 031 para acabar com desmantelo e a farra que ocorreu aqui na Prefeitura” explica a Presidente.

Ainda durante o evento Geane pontua outras demandas.

“Outro ponto, existe verba federal da saúde que pode valorizar o trabalhador da saúde, existe verba federal da educação que pode valorizar o professor, existe a questão das horas, onde o trabalhador cumpre 8 horas e aqueles dos 62% que cumprem 5, 6 ou nem vêm aqui trabalhar. Eu fico indignada, Rondonópolis tem dois cemitérios que é de responsabilidade dele (poder executivo) nós temos 2 gerentes e 6 assessores com salários de R$ 5 mil inicial e pouco, esse pessoal que está aqui não ganha isso” ressalta Geane.

PREFEITURA

Durante uma coletiva, a Prefeitura Municipal se manifestou por meio da Secretaria Municipal de Governo (SEGOV).

“Rondonópolis hoje mesmo estando com a arrecadação da receita própria abaixo de muitos municípios do Estado, está buscando uma humanização e valorização do servidor público. Nós estamos atendendo pontualmente todas as demandas enviadas através do sindicato e até mesmo através de algumas categorias” explica a Secretária de Governo, Ione Rodrigues.

Ainda conforme a Secretária, a gestão está aberta ao diálogo.

“Na semana passada estivemos reunidos com agentes de saúde, agentes de endemias e vamos repassar um abono de R$ 1 mil. Foi enviado à Câmara Municipal um Projeto de Lei para valorização dos profissionais da área da saúde como técnicos de enfermagem,

ASD, agente de saúde bucal e também esses profissionais serão valorizados. Estamos em construção junto a comissão dos profissionais da educação para construir uma valorização salarial para eles tentando equiparar a remuneração do Estado então nós estamos buscando pontualmente atender a todas as pautas e quanto ao não atendimento ao sindicato nós estivemos no início do mês com mais de 1 mil profissionais da educação, lá estavam representantes do sindicato. A nossa gestão é aberta ao diálogo” pontua Secretária.