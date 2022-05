Servidores recebem Certificado de Agradecimento pelo trabalho em parceria com o TRE-MT

Trinta e sete servidores receberam o Certificado de Agradecimento, nesta sexta-feira (6), pelos serviços prestados em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral – TRE-MT, no posto instalado no estacionamento da Assembleia Legislativa, onde atuaram sete do TRE, 20 da ALMT e um voluntário. Mais 10 servidores do Legislativo realizaram atendimento na Casa da Cidadania.

A homenagem foi feita pelo presidente da ALMT, deputado Eduardo Botelho (União Brasil), pela Secretaria de Administração e Patrimônio e Secretaria de Gestão de Pessoas, em reconhecimento ao esforço desses profissionais para atender os 5.088 cidadãos que regularizaram o título de eleitor nesse posto, no período de 5 de abril a 4 de maio, conforme o prazo da Justiça Eleitoral.

“Mais uma parceria de sucesso. Esse mutirão foi necessário, pois o número de pessoas que estavam irregulares na Baixada Cuiabana era muito grande e é importante que participem das escolhas dos representantes no processo eleitoral. O resultado expressivo do trabalho dos servidores da Assembleia foi um sucesso e merecem essa homenagem”, destacou o presidente da AL, deputado Eduardo Botelho.

De acordo com o TRE-MT, de 5 de abril a 4 de maio, deste ano foram feitos 103.428 atendimentos presenciais (56%) e mais 81.261 (44%) pelo endereço eletrônico “titulonet”. Totalizando 184.690 títulos regularizados.

A deputada Janaina Riva destacou o trabalho e a parceria. “Foi um sucesso, com mais de cinco mil títulos regularizados ou expedidos no posto da Assembleia. Número muito significativo pelo pouco tempo, menos de um mês. O atendimento dos servidores da Assembleia acolhe muito bem a população. Vamos continuar a parceria nos próximos anos, continuar estimulando jovens a participarem do processo eleitoral. Por isso, é uma homenagem justa, são servidores que se dispuseram a fazer isso, que estão sempre prontos para ajudar e merecem essa valorização e reconhecimento da Mesa Diretora”, afirmou a parlamentar.

Um dos servidores da AL, Auriley Leite descreveu a vivencia durante os atendimentos. “Foi muito produtivo porque fizemos mais de cinco mil atendimentos, colaboramos para o processo da cidadania e acredito que o povo teve a consciência de vir regularizar o título. Com certeza, contribuímos muito para que haja bastante eleitor nas eleições”.

Uma das coordenadoras do posto do TRE, Jhomara Cruz, servidora requisitada pelo TRE, agradeceu a homenagem. “O TRE ter apoio da Assembleia foi de grande valia porque foi mais um local onde a população pode procurar atendimento, para regularizar seus títulos e exercer a cidadania. Oferecemos serviços de transferência de domicílio, títulos cancelados, o primeiro título e outros. Foi um ótimo resultado, atendemos grande parte da população. Os servidores da Assembleia superaram nossas expectativas, foram sensacionais nos ajudando!”

Felipe Benevides Poyer foi um dos servidores que atuou no TRE-MT. Experiente, já se prepara para coordenar no dia das eleições. “Trabalhei como mesário nas eleições e na manutenção das urnas, no atendimento ao púbico foi a primeira vez, foi muito bom esse aprendizado de poder ajudar a Justiça Eleitoral. Quando a gente consegue ajudar pessoas a resolver questões de documentos se sente ativo, é uma satisfação muito grande”.

Vontade de ajudar também teve o instalador de tendas Marcelo Ferreira. Escalado pela empresa onde trabalha para dar manutenção na tendo onde o posto da AL foi instalado, Marcelo se dispôs a ajudar nos atendimentos como voluntário. “Vinha para fazer manutenção da tenda e acabava ajudando porque via os companheiros apertados no atendimento e dei todo suporte durante esse período no posto da Assembleia. Agora, com esse reconhecimento, essa experiência ficará marcada para sempre em minha vida”.

Confira os homenageados com o Certificado de Reconhecimento:

Alexandre Matos Martins

Sonia Rodrigues

Aluisio Ribeiro Da Cruz

Amanda Rodrigues Oliveira Lima

Aurilei Leite Virgolino

Claudio Soares De Godoy

Crestiane Benedita Gomes Da Costa

Daiane Monica Ferreira Do Espirito Santos De Jesus

Danielle Silva Fernandes

Edinei Neves De Pinho

Edwaldo Silva Meira

Erica Auxiliadora De Mendonça Arruda

Fabiana Cunha Siqueira

Felipe Benevides Poyer

Francisco Geraldo Viana Bezerra Filho

Gabriela Campos Tocantins

Jesse Mendes Da Silva Júnior

João Pedro Campos Figueiredo

Juliete Maria Pinto De Figueiredo

Kamila Boaventura Ferreira Minami

Luiz Felipe Queiroz Do Carmo

Márcio José Pereira

Moacyr Pereira Alves Júnior

Murilo Henrique Valentino De Souza

Patricky Piovezan

Rosangela Damazio Machado

Sara Carvalho Normando

Tatiana Carla Barem Dos Reis

Vanessa Pereira Dos Santos

Yuri Fernando De Oliveira Martelo

Fabiane Fátima Macedo Lopes Pereira

Jhomara Alves Da Cruz

Cesar Fernandes De Matos

Olivia Maria Melo Farias

Marcelo Ferreira Da Costa

Thiago Henrique Lopes De Castro

Wilma Carla Chaves Figueiredo Seixas