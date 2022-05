A senadora e pré-candidata à Presidência da República pelo MDB, Simone Tebet, cumpre agenda em Mato Grosso nesta segunda-feira (23). Estão previstos encontros com o governador Mauro Mendes (UB) e com os prefeitos de Cuiabá e Várzea Grande.

Tebet é o nome do MDB na costura da chamada 3ª via ao Planalto. Desde as primeiras pesquisas eleitorais, seu nome, porém, oscila entre 1% e 2% nas intenções de voto. A desistência da candidatura do ex-governador de São Paulo, João Dória (PSDB), pode elevar o número, mas a mantém ainda distante do principal concorrente “nem Lula” e “nem Bolsonaro”, Ciro Gomes (PDT), hoje com 8%. Em nível nacional, o partido deverá confirmar Tebet como a escolhida nesta semana e ainda costura com o tucano paulista uma possível chapa no bloco MDB, PSDB e Cidadania.

Em Mato Grosso, o MDB sinaliza composição com siglas, neste momento, fora tanto do quadro bolsonarista quanto do minguado bloco à esquerda, como o PV. Recentemente, o partido liberou seus filiados para compor livremente o palanque, de olho na composição em torno do atual governador Mauro Mendes (UB). Com Mauro deverão seguir Jair Bolsonaro (PL) ao Planalto e Wellington Fagundes (PL) ao Senado.

Durante a visita, Tebet participará de reuniões com as lideranças do MDB no Estado. No período da tarde, a senadora se reunirá com Mendes no Palácio Paiaguás. Em seguida, fará uma visita à Assembleia Legislativa.