Sobe para 4 número de mortos em acidente com carreta e Ônix; veja nomes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a 4ª vítima fatal do acidente ocorrido na tarde da última sexta-feira (20), na BR-158, em Barra do Garças, região do Vale do Araguaia. A tragédia na rodovia federal envolveu uma carreta e um veículo Ônix que colidiram e depois pegaram fogo.

Num primeiro momento, tinham sido confirmadas três mortes. Depois, outra vítima, uma jovem, teve o óbito confirmado.

Morreram no acidente o motorista da carreta, Renato Pereira dos Santos, além dos passageiros e do condutor do Chevrolet Ônix – Oldemar Giacomolli, Neuza Carboni e Maria Eduarda Carboni.

O passageiro da carreta, Thiego Paulo Alves Soares, continua sendo atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barra do Garças.

De acordo com a PRF, o carro teria invadido a pista contrária e batido de frente com a carreta. Após o choque, os dois veículos saíram da pista e pegaram fogo.

No carro, estavam três pessoas que morreram carbonizadas. O motorista da carreta também não conseguiu escapar.

O passageiro, no entanto, foi arremessado. Bastante ferido, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento. Seu estado de saúde não foi informado.

As causas do acidente deverão ser investigadas pela Polícia Civil. A suspeita é de que o motorista do Ônix teria feito um retorno num local proibido e atingido a carreta. Em seguida, ambos os veículos pegaram fogo.