Socioeducativo realiza evento sobre culinária, história e cultura de diversos países

Os adolescentes do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) Masculino de Cuiabá promoveram, na manhã desta quinta-feira (05.05), o encerramento da atividade ‘Festival das Nações’, uma imersão na cultura de vários países. Os jovens apresentaram um pouco dos costumes, história, geografia e culinária da África, Estados Unidos, México, Japão, Alemão, Itália e Líbano.

O diretor do Case Cuiabá, Urias Avelino Dantas, explica que o projeto faz parte do calendário anual da escola da unidade. “A ideia é que os adolescentes aprendam sobre a cultura de diversas nacionalidades e, para cada apresentação, há um convidado ministrando um pouco da cultura, história e geografia do país”, afirma.

Urias ressalta que essa é uma oportunidade para o adolescente privado de liberdade ter uma experiência diferente na unidade, somando às outras atividades e oficinas que são realizadas comumente. Ainda conforme o diretor, todo e qualquer momento que proporcione interação entre os adolescentes, aliado à reflexão artística, funciona como uma prática que beneficia o processo de ressocialização.

“Esse trabalho só está sendo possível graças aos nossos servidores, professores, gestores do Case, analistas de atendimento e o envolvimento dos próprios adolescentes que participam ativamente das oficinais, eles ficam encantados com os estilos de músicas, danças e a cultura dos países”, comenta.

A professora da Escola Estadual de Socieducação, Vanessa Aparecida, apresentou um pouco das técnicas da dança do ventre predominantes no Líbano. “Eu comecei a praticar ainda em 2015 e foi amor à primeira vista. Assim que começamos a organizar pensamos em trazer um pouco dessa cultura para os meninos”.

Formado em assistência social, o mecânico Anilton Andrade Ferreira foi convidado para auxiliar os adolescentes a apresentar sobre a África. O profissional é natural de Cabo Verde, mas mora em Cuiabá há 15 anos.

“Agradeço muito o convite do Case para ajudar no Festival das Nações. Foi uma oportunidade de matar as saudades do meu país e de me reconectar com a minha história. É mais gratificante ainda ver que os adolescentes se dedicaram tanto e estudaram muito para fazer essa mostra dar certo”, comentou.

A assistente social da unidade, Lúcia Helena, explica que atividades como essa são de extrema importância no processo de privação de liberdade dos menores em conflito com à lei. “Eventos como este favorecem a criação de um vínculo ainda maior dos adolescentes e servidores. As atividades começaram no último dia 25 e hoje é o encerramento de um trabalho que teve muita dedicação e esforço”.

O superintendente de Administração Socioeducativa, Iberê Ferreira da Silva Junior, complementou que as atividades culturais despertam a curiosidade dos jovens para quando saírem da unidade. “Esse evento motiva o adolescente a estarem fora do sistema socioeducativo, buscando novas oportunidades e conhecimento a partir da cultura”, disse.

No Sistema Socioeducativo já estão previstas outras oficinas e atividades lúdicas.