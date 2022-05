Suspeito de participar de crime que matou empresário enquanto fazia caminhada é preso pela Polícia Militar

A Polícia Militar (PM) prendeu um indivíduo na noite desta quinta-feira (26), ele é suspeito de realizar o crime de tráfico de droga e de ter participado do roubo no bairro Sagrada Família em que um empresário da cidade foi morto após ser agredido enquanto fazia caminhada.

De acordo com informações do Tenente Coronel Candido, a guarnição da PM iniciou buscas dos suspeitos e teve o conhecimento que a prática foi realizada por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta e um deles trajava uma camiseta manga longa de cor cinza, calça e botina.

O Grupo de Apoio da PM teve êxito ao prender um dos indivíduos na data de hoje no Jardim Liberdade, ele foi visto usando uma roupa semelhante à do momento do crime.

No interior da sua residência foi localizado entorpecentes, simulacro de arma de fogo, dinheiro, balança de precisão, a roupa igual a utilizada no crime escondida dentro do cesto e a botina embaixo do tanque, acessórios de bijuteria também foi encontrado.

O suspeito já tem passagens por roubo e tráfico de droga, ele foi detido e encaminhado para a delegacia.

Uma vítima se fez presente e reconheceu as vestes.