Suspeito é agredido por morador após invadir e tentar furtar casa

Um homem foi agredido após invadir e tentar furtar uma residência no Bairro Tancredo Neves, na noite desta segunda-feira (30), em Rondonópolis (MT). O indivíduo invadiu a casa e foi pego de surpresa pelo proprietário da residência.

Conforme informações, o suspeito invadiu a casa e no momento em que furtava alguns objetos foi surpreendido pelo proprietário da casa que chegou no local. Ao deparar com o indivíduo, o morador da residência agrediu o suspeito.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu na ocorrência.

A equipe do SAMU também foi acionada e encaminhou o indivíduo para o Hospital Regional com fraturas no braço e punho. O suspeito disse para a equipe do SAMU que a Polícia salvou a vida dele.

Após receber atendimento médico, o indivíduo deve ser encaminhado até a Delegacia de Polícia.