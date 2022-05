Suspeito é flagrado furtando diesel, troca tiros com a PM e acaba morto

Um homem morreu após trocar tiros com a polícia após ser flagrado descarregando diesel de uma carreta furtada. Ele chegou a ser levado ao Hospital de Jaciara, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o Boletim de Ocorrências, os policiais avistaram uma carreta de transporte de combustível no pátio de um posto abandonado e sem iluminação no KM 300, da BR-364/163, em Jaciara. Eles foram até o local averiguar a situação quando encontraram o suspeito em cima do tanque fazendo a retirada de combustível.

Ao avistar a viatura, ele correu para uma área escura e começou a atirar contra os policiais que revisaram e acabaram acertando o suspeito. Ele foi levado ao hospital e estava com uma pistola.

Os policiais encontraram ainda o local onde os suspeitos faziam a retirada e armazenamento do combustível.

Vários galões, mangueiras e até uma bomba usada na retirada do combustível foram apreendidos. Um suspeito foi preso e contou todo o esquema.