Suspeito é preso por aplicar ‘golpe da casa própria’ em casal

Um suspeito de aplicar um golpe na venda de um consórcio para aquisição de imóvel contra um casal em Sinop foi preso em flagrante nesta sexta-feira (20) pela equipe da Delegacia da Polícia Civil do município.

As vítimas procuraram a Polícia Civil e relataram que adquiriram um consórcio de uma empresa e foram atendidos pelo suspeito, que fez toda tramitação e negociou uma carta de crédito no valor de R$ 170 mil para a aquisição de um imóvel. Para dar continuidade ao negócio, as vítimas receberam a informação que necessitavam dar R$ 55 mil de entrada. Assim, o casal ofertou um veículo e mais um valor em dinheiro para a entrada.

O suspeito pediu que as vítimas passassem o valor em dinheiro para uma conta de uma pessoa jurídica. Posteriormente, a Polícia Civil apurou que o dono dessa empresa possui vários boletins de ocorrências registrados em outros estados pelo mesmo tipo de golpe.

Após fazer o depósito e conversar com a proprietária da casa que desejavam adquirir, o casal foi alertado de que poderia ser um golpe. As vítimas procuraram o banco, onde o suspeito informou que o contrato de crédito seria feito. A agência bancária informou que não havia nenhum convênio com a empresa indicada o contrato também não tinha nenhuma cláusula que indicasse o banco como fornecedor desse serviço.

Nesta sexta-feira, as vítimas fariam a transferência do veículo para o suspeito para finalizar a negociação.

A equipe policial coordenada pelo delegado Paulo César Brambila fez o monitoramento e após a caracterização do flagrante de estelionato, com a entrega da chave do veículo, o suspeito de 25 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia para ser ouvido e autuado.