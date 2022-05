Telegram faz acordo com TSE e vai alertar sobre notícias falsas

O Telegram firmou parceria com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e vai passar a alertar usuários do aplicativo sobre notícias falsas divulgadas no canal, entre outras medidas. O acordo de colaboração mútua para enfrentamento da desinformação foi firmado nesta última segunda-feira (16), com validade até 31 de dezembro de 2022, após a finalização do ano eleitoral.

O documento assinado pelo Telegram faz com que a empresa se comprometa a realizar seis ações. As principais são: criação de um bot oficial do tribunal que promova interação com usuários, criação de canal para que o TSE faça denúncias extrajudiciais de desinformações graves e marcação de conteúdos com informações falsas.

Para cumprir esse último tópico, o Telegram se comprometeu a conduzir investigações internas para marcar canais ou mensagens que divulguem notícias inverídicas ou quaisquer informações imprecisas. Essa ferramenta, segundo a empresa, está em desenvolvimento.

Ainda estão previstas ações como o apoio ao canal do TSE na plataforma, com verificação de autenticidade, a realização de uma análise legal de boas práticas e participações de reuniões periódicas com a equipe do tribunal.

“O Tribunal se compromete também a fornecer informações e relatórios sobre o desenvolvimento das eleições que possam ser importantes para que o Telegram desenvolva políticas internas e melhores práticas”, informou o TSE, em nota.

Na última semana, o tribunal também firmou parceria com o Spotify, serviço de streaming de áudio que vai “auxiliar a Justiça Eleitoral no combate aos efeitos negativos da desinformação sobre o processo eleitoral, por meio de disseminação de conteúdos confiáveis, alfabetização midiática e capacitação, bem como de identificação e contenção de casos e práticas de desinformação”.