Tesouro sedia neste fim de semana o 1º Encontro de Som Automotivo

Será realizado neste domingo (15) das 08h00 às 17h00 na área da praia em Tesouro o 1º Encontro de Som Automotivo no município, que contará com som paredão, som de mala, carros rebaixados, carros antigos e motos esportivas.

Os organizadores pedem que as pessoas que forem participar do evento contribua com dois quilos de alimentos não perecíveis (facultativo), que serão doados para as pessoas carentes do município.

O 1º Encontro de Som Automotivo é realizado por um grupo de amigos, e tem o apoio da Prefeitura de Tesouro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (66) 99682 4141 – David e (66) 99689 1887 – Magrão.