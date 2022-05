Torcida rouba carro de treinador e avisa: ‘Só devolveremos se pedir demissão’

Torcedores do Napoli confirmaram nesta quinta-feira (12) que roubaram, em outubro do ano passado, o carro do treinador da equipe, Luciano Spalletti, e estabeleceram uma única condição para devolver o veículo a ele: que peça demissão do cargo de técnico do time italiano.

Durante a temporada, o Napoli teve bons momentos, mas acabou se distanciando de todas as disputas de título possíveis. A equipe foi eliminada pelo Barcelona na Liga Europa depois de empatar na Espanha por 1 a 1 e perder por 4 a 2 jogando em Nápolis.

No Campeonato Italiano, a equipe está em terceiro lugar, com 7 pontos de diferença para o líder Milan e sem chance de título. Na Coppa Itália, o clube foi eliminado pela Fiorentina, com direito a goleada da Viola por 5 a 2 nas oitavas de final.

Na época do roubo, Spalletti fez um boletim de ocorrência. A investigação não chegou a lugar algum, mas, agora, surge esse “fato novo” que, claro, pode ser uma grande piada dos torcedores.