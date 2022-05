Trabalhador morre esmagado após ser atingido por tora de madeira

Um trabalhador identificado como Valtair José da Silva, 49 anos, morreu após um acidente de trabalho nesta segunda-feira (9), no pátio de uma madeireira, no Bairro Setor Industrial, nas proximidades do centro de eventos, em Sinop (MT).

Conforme informações, uma carreta carregada com toras estava no pátio para ser descarregada e uma tora acabou se desprendendo, caiu e atingiu o trabalhador, que teve múltiplas fraturas. Valtair foi esmagado e morreu antes da equipe de socorro do Corpo de Bombeiros chegar no local.

Ainda conforme informações, o trabalhador conduzia a carreta e estava próximo da carga no momento em que estava sendo descarregada no pátio.

A tora foi removida por uma pá carregadeira. A equipe da Politec também compareceu na ocorrência.