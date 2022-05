Trabalhadores sobreviventes seguem internados em UTI de hospital particular

Os três trabalhadores que sobreviveram à tragédia ocorrida no último sábado, no Distrito Industrial antigo, em Rondonópolis, seguem internados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular. Eles deverão ser ouvidos pela Polícia Civil.

Dois foram socorridos logo após o desabamento da estrutura do barracão da empresa de fertilizantes. O terceiro, sob os escombros, permaneceu pelo menos cinco horas e recebeu oxigênio ainda no local. Ele só pôde ser resgatado após o Corpo de Bombeiros conseguir remover parte dos ferros retorcidos em meio a carga de adubo sobre a vítima. O trabalho foi complexo, pois havia o risco de um novo desabamento.

Ao todo, cinco pessoas foram soterradas após a estrutura de uma empresa de fertilizantes de Rondonópolis cair sobre eles. Os funcionários acompanhavam o carregamento de cargas, quando a estrutura de metal desabou.

Os dois trabalhadores ldonei de Jesus Alves e Weverton Aparecido Costa não resistiram e morreram.