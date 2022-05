TRE manda PT filiar atriz pornô para disputar vaga na AL

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) determinou que o Partido dos Trabalhadores (PT) revalide a filiação da atriz de filmes adultos Ester Caroline Henrique Pessato, a Trigresa Vip. A decisão foi dada juiz Alexandre Paulichi Chiovitti.

O magistrado fixou prazo de três dias para decisão ser cumprida e argumentou que houve “má fé” do partido na anulação da filiação, sem chances de defesa prévia. Tigresa chegou a se lançar como pré-candidata à Assembleia Legislativa nas eleições de 2022.

Conforme argumentado pelos advogados e acolhido pelo juiz eleitoral, com a pretensão de Tigresa de participar do pleito eleitoral, e considerando que sua filiação já havia sido deferida e cadastrada, “é clara a má-fé por parte do Requerido (Dirório do PT), impedindo, assim, que fossem lançados os dados de sua filiação”.

Com a decisão, o PT, agora, deverá reconhecer, enfim, a filiação da pré-candidata.