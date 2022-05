Trio invade casa, tranca família em dispensa e foge levando dinheiro e joias

Uma casa foi invadida e roubada na noite desta terça-feira (17), em uma chácara localizada Bairro Parque das Nações, em Rondonópolis (MT). Os suspeitos fugiram levando dinheiro, joias e outros materiais.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e quando chegou no local os suspeitos já haviam fugido.

O dono da casa disse para a PM que quando a esposa dele abriu a porta da residência para pegar um objeto no carro foi surpreendida por três indivíduos.

A vítima disse ainda que os suspeitos eram magros, onde um estava trajando moletom de cor azul com capuz, outro com moletom preto também com capuz e o 3° indivíduo estava usando uma camiseta com mangas longas estampada.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, todos estavam com os rostos cobertos, onde em posse de um revólver e uma pistola anunciaram o roubo e entraram na casa.

Os indivíduos trancaram a família dentro da dispensa e saíram do local levando os materiais.

A PM realizou rondas na tentativa de localizar os indivíduos, porém sem êxito.

As informações constam em registro no Boletim de Ocorrência n° 2022.132823 para providências cabíveis.