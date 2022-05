Trump queria bombardear laboratórios de drogas no México

Donald Trump perguntou em 2020 ao seu ministro da Defesa, Mark Esper, se era possível bombardear os laboratórios de narcotraficantes no México, conta Esper em um livro que será publicado na próxima terça-feira (10).

De acordo com trechos citados pelo jornal The New York Times, Trump estimava, então, que os Estados Unidos poderiam negar sua responsabilidade nos ataques com mísseis contra alvos em solo mexicano, segundo Esper, ministro de Trump entre julho de 2019 e novembro de 2020.

O então presidente teria perguntado em duas ocasiões se as Forças Armadas podiam “disparar mísseis sobre o México para destruir os laboratórios de drogas”, descreve Esper em suas memórias, intituladas A Sacred Oath (Juramento Sagrado, em tradução livre), afirmando que as declarações de Trump o deixaram atônito.

Trump se distanciou de Esper em novembro de 2020, dias após o anúncio dos resultados da eleição presidencial. A relação entre o presidente e seu ministro estavam tensas desde que o chefe do Pentágono se opôs publicamente à mobilização do Exército para reprimir manifestações antirracistas no país, meses antes.

Em outros trechos do livro, Esper conta que, paralelamente às manifestações, em junho de 2020, o presidente, irritado, comentou no Salão Oval da Casa Branca: “Não podem simplesmente atirar contra eles? Atirem em suas pernas, ou algo assim”.