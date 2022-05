TSE mantém cassação e Bezerra seguirá em campanha sub judice nestas eleições

O Tribunal Superior Eleitoral manteve a cassação do deputado federal e cacique do MDB em Mato Grosso, Carlos Bezerra, mas suspendeu a inelegibilidade em sua pré-candidatura à reeleição. Com isso, o emedebista histórico, ainda que sub judice, segue apto a receber votos em 2022, até que o caso tenha o mérito examinado pelo TSE.

O despacho foi assinado pelo ministro Mauro Campbell Marques, que negou uma liminar para efeito suspensivo em favor de Bezerra. Tanto o MDB nacional quanto o próprio deputado interpuseram recursos no TSE contra a decisão do Tribunal Regional Eleitora de Mato Grosso (TRE-MT), que cassou o mandato do parlamentar. Embora tenha negado a liminar pleiteada pela defesa de Carlos Bezerra, o ministro relator do recurso ordinário eleitoral esclareceu que os efeitos da tutela de urgência pleiteada já são garantidos por lei e mantém o ‘cacique’ como potencial candidato até findado o devido processo jurídico.

“Portanto, sendo certo que, no caso, não houve – e nem poderia haver – a imposição da sanção de inelegibilidade, não prospera a afirmação do MDB de que a imposição imediata da sanção de inelegibilidade revela-se uma restrição desproporcional ao direito fundamental do candidato concorrer nas eleições que se avizinham, haja vista que não condiz com a realidade jurídica extraída do acórdão regional”, destacou o ministro.

Bezerra teve o mandato cassado por unanimidade, pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) em 05 de abril deste ano, por suposto “gabinete paralelo” para ocultar gastos de campanha nas eleições de 2018 com pessoal, combustíveis, materiais gráficos e aluguel de veículos no qual teria se utilizado de dinheiro público, oriundo do Diretório Estadual do Partido, sem declaração na prestação de contas.