Turismo mato-grossense gerou 941 empregos no primeiro trimestre de 2022

O turismo mato-grossense gerou, no primeiro trimestre deste ano, 941 novos empregos, dos quais 326 em janeiro, 327 em fevereiro e 288 em março. Os dados “Turismo em Números” constam no link do Observatório de Desenvolvimento, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec).

As atividades características do turismo (ACTs) maiores geradoras de novos postos de trabalho no período foram os serviços de alimentação, com 618 empregados contratados; seguido pelos serviços de alojamento, com 160; agências e operadoras,68; as atividades desportivas e recreativas, 34; e transporte aéreo, 21.

Municípios que mais contrataram

Três municípios despontaram na lista dos que mais abriram vagas de trabalho, no setor de turismo, durante o trimestre: Cuiabá (222), Sinop (109) e Várzea Grande (79 novos). Do total de 410 empregos gerados nestas cidades, 249 foram na área de serviços de alimentação.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, a criação de quase mil empregos mostra a confiança do setor na atual administração.

“A geração de tantos empregos no setor de turismo mostra que o empresário do setor confia nas políticas públicas implementadas pelo Governo do Estado. E, em contrapartida, tem investido na atividade, resultando na geração de emprego e renda em Mato Grosso”, ressaltou.

Para o secretário Adjunto de Turismo, Jefferson Moreno, o volume trimestral de contratações reflete a recuperação do setor.

“O trade turístico foi muito impactado pela pandemia, mas vem retomando as atividades gradualmente e as admissões estão crescendo. Felizmente, neste período mais complicado, os empresários do setor receberam o amparo do Governo, que concedeu linhas de crédito para manutenção das atividades e empregos”, frisou Moreno.

Empregos em 2021

Ao longo de 2021, o turismo criou 3.069 empregos em todo o Estado. O destaque foi Cuiabá, com 970 empregos gerado, seguida por Sinop, com 295, e Rondonópolis, com 261 vagas preenchidas.