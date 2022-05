UFR oferece oficina de elaboração de projetos culturais

Os editais de incentivo à cultura podem apresentar diferentes critérios de aprovação, porém costumam ter uma estrutura de planejamento em comum. Para ampliar as chances de concorrer a um edital deste tipo é necessário entender o funcionamento da modalidade, sabendo definir e justificar o projeto. Pensando nestas questões, a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) oferecerá, a partir desta sexta-feira (13) uma oficina gratuita para ensinar como transformar ideias e elaborar projetos na área de cultura. A ideia é fornecer orientações para que mais pessoas possam compreender como funcionam esses mecanismos de repasse de verbas públicas e quais são as vias para acessá-las.

A organização e execução do curso é realizada pela Direção de Arte, Cultura, Esporte e Lazer (DACEL), da Secretaria de Assuntos Comunitários (SAC/UFR). Os encontros acontecerão nos dias 13, 16, 17 e 18 de maio, de forma presencial, das 17h às 19h, na sala 13 do bloco A da UFR (penúltima sala do corredor dos sanitários). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a próxima sexta-feira (13) por meio do sítio eletrônico do evento. O curso é voltado para estudantes acima de 16 anos, docentes, discentes, artistas, técnicos administrativos e produtores culturais interessados em se inscrever em editais públicos de fomento e produção cultural, sobretudo nos editais Viver Cultura, Rede de Pontos de Cultura e Estevão de Mendonça de Incentivo à Literatura mato-grossense vigentes e publicados pela Secretaria de Estado, Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.

A facilitadora da oficina, Aline Tavares, é servidora pública da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte (MG) e, desde 2011, realiza atividades de formação para públicos diversos dos 17 Centros Culturais descentralizados da capital mineira, na Biblioteca Estadual Luiz de Bessa e em cidades do interior de Minas Gerais, tendo como público-alvo, especialmente, grupos da cultura popular e tradicional. Além disso, trabalhou na banca de avaliação de projetos do Edital Descentra Cultura e colaborou na formatação do edital que hoje é o Bastidores das Artes.

A Oficina de Elaboração de Projetos Culturais será uma oportunidade para que o público possa se orientar na construção de seus projetos, de maneira mais viável e consistente. Com metodologia integrada, os encontros terão momentos teóricos e práticos, gerando a oportunidade para que o público escreva seu projeto enquanto compreende o conteúdo. A participação será certificada em 8h para os inscritos no evento. Veja a seguir o cronograma dos temas a serem abordados.



CRONOGRAMA:

13/05/22: Como funcionam os editais de Cultura?

– Tipos mais comuns de editais de fomento e produção cultural;

– Quem pode acessar e quais documentos deverão ser apresentados;

– Que tipo de projeto cultural pode ser inscrito;

– Como transformar uma ideia em projeto;

16/05/22: Partes do projeto:

– Descrição: o que é seu projeto, quem está propondo, quando será realizado, onde será realizado e para qual público.

– Objetivo geral e específicos de seu projeto

– Justificativa: Qual a importância de seu projeto dentro da política cultural, quais as condições de realizá-lo e quais impactos causados.

17/05/22: Partes do projeto

– Checklist de produção: pré-produção, produção e pós-produção;

– Cronograma: definição dos prazos de execução do projeto;

– Cronograma físico-financeiro: quanto custará cada etapa de execução do projeto.

18/05/22: Partes do Projeto

– Tabela Orçamentária: estruturação dos custos do projeto;

– Avaliação da oficina.