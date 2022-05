Unemat oferta 370 vagas e inscrições seguem até 16 de junho

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) oferta 370 vagas para Turmas Fora de Sede (Agronomia e Rede Pril), na modalidade turma única/modular/presencial, para matrícula no período letivo acadêmico de 2022/2.

O Programa Institucional de Fomento e Indução da Inovação da Formação Inicial Continuada de Professores e Diretores Escolares (Pril) é um programa do Governo Federal que tem por finalidade induzir a oferta de cursos de licenciaturas e de formação continuada inovadoras, a fim de atender às necessidades e organização da atual política curricular da educação básica e da formação de professores e diretores escolares para atuarem nessa etapa de ensino.

As inscrições para o vestibular simplificado para Turmas Fora de Sede (Agronomia e Rede Pril) são gratuitas e serão realizadas unicamente via internet em unemat.br/vestibular a partir das 8h do dia 23 de maio até as 23h59 do dia 16 de junho, horário de Cuiabá.

As vagas são destinadas a portadores de certificado de conclusão de ensino médio e de curso superior e aqueles que comprovarem a conclusão do ensino médio na data da matrícula. No ato da inscrição o candidato deverá optar pelo curso, local de prova e sistema de ingresso.

Os cursos de Agronomia serão ofertados em Alto Paraguai, no distrito de Capão Verde; Letras em Jaciara e Juara; Ciências da Natureza em Nova Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade; Matemática em Terra Nova do Norte e Pedagogia em Indiavaí, Vila Bela da Santíssima Trindade. Já o curso Licenciatura em Matemática, exclusivos para indígenas das etnias Canela do Araguaia, Etnias do Xingu, Karajá, Kayapó/Tapayúna, Kayabi, Krenak, Maxacali, Xerente, Panará, Tapirapé e Xavante serão ofertados em Luciara.

As provas de redação serão realizadas das 8h às 11h, no dia 3 de julho, nos municípios de Alto Paraguai, Confresa, Indiavaí, Jaciara, Juara, Querência, Luciara, Nova Lacerda, Terra Nova do Norte e Vila Bela da Santíssima Trindade. Os candidatos farão uma produção escrita a partir da reflexão sobre textos ou excertos de assuntos da atualidade.

As 370 vagas são ofertadas por meio de três sistemas de ingresso:

Sistema de Reserva de Vagas para Política de Ações Afirmativas – Para os candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública. Dentro das ações afirmativas há vagas destinadas a estudantes negros, estudantes indígenas, estudantes com deficiência e demais estudantes de escola pública.

Sistema de Reserva de Vagas para Professores – Para os professores da rede pública de ensino, em exercício, sem formação inicial em nível superior ou que não possuam formação na área em que atuam.

Sistema Ampla Concorrência – Para os candidatos que não se enquadram no sistema de reserva de vaga.

Na inexistência de candidatos negros, indígenas, pessoas com deficiência e ou professores, as vagas por eles não ocupadas serão destinadas à categoria demais estudantes de escola pública. Na inexistência desta e permanecendo vaga a ser preenchida, a seleção será destinada aos candidatos que obtiverem a maior nota, em ordem decrescente de pontuação.

Os candidatos aprovados convocados em 1ª chamada se matricularão pessoalmente no período de 2 a 5 de agosto em local a ser definido em Edital Complementar. A matrícula também poderá ser feita por terceiro com procuração reconhecida em cartório. Caso haja convocação em 2ª e 3ª chamada o período de matrícula será respectivamente de 9 a 12 de agosto e de 16 a 19 de agosto.