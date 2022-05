Urso é flagrado no banco do carona após vandalizar carro da sogra de morador

Um morador da cidade de Cornwall, no estado de Connecticut (EUA), flagrou um urso sentado no banco de carona do carro da sogra dele. Isso depois do animal selvagem ter destruído boa parte do interior do veículo, na tentativa de abandonar a “cena do crime”.

Em entrevista à estação de TV WVIT, Cody Gillotti contou que estava deitado no sofá de casa, quando percebeu as luzes internas do carro acenderem após a porta ter sido aberta. Ele imediatamente levantou para averiguar e se deparou com a cena abaixo:

“Parecia um adolescente que acabou de desmaiar no carro, depois de uma longa noite de festa, e a mãe o pegou”, avaliou Gillotti, em declaração ao canal.

“Temos ursos por aqui o tempo todo”, explicou, “[mas] eles nunca entram em carros, então eu realmente não pensei que fosse um imediatamente.”

No entanto, ao se aproximar do veículo, o grunhido deixou claro o que estava rolando por ali. Além de trazer à tona um baita prejuízo à proprietária do automóvel — felizmente, pago com a ajuda de uma vaquinha online promovida pela família.

Diante do perigo, restou ao morador acionar as autoridades competentes, que conseguiram remover com sucesso o predador intruso do local.

Segundo Gillotti, o urso chegou a entrar na caminhonete dele em um primeiro momento. Mas, como não havia nada mastigável por lá, o predador oportunista arriscou o segundo veículo, o qual vandalizou após ter ficado preso dentro dele.

Mesmo com os danos quitados e o saldo de zero ferido, o genro dedicado teme uma segunda visita do animal ao endereço: “Tenho certeza de que voltará”, projetou.