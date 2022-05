UVZ confirma morte de criança de 2 anos por leishmaniose em Rondonópolis

Em nota, a Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) de Rondonópolis confirmou a morte de uma criança de apenas 2 anos de idade por leishmaniose visceral, em Rondonópolis. O óbito ocorreu há cerca de 3 meses, mas somente agora, após o resultado de exames, a causa do óbito pôde ser confirmada.

Conforme a nota da UVZ, foi adotado “o protocolo recomendado”, com a borrifação nas residências de nove quadras ao redor da casa do infectado, além da coleta de sangue de todos os animais da área – no Jardim Participação- e o encaminhamento para análise. Caso algum desses for positivado é indicado o tratamento.

A doença

A leishmaniose visceral é uma doença infecciosa causada pelo protozoário Leishmania chagasi. A transmissão acontece quando fêmeas dos ‘mosquitos-palha’ picam cães ou outros animais infectados, e depois picam o homem, transmitindo o protozoário.

Os sintomas em humanos são febre, perda de peso substancial, inchaço do baço e do fígado e anemia. Se não for tratada adequadamente, a doença pode ser fatal em 90% dos casos, conforme especialistas da área.

Já os cães podem apresentar emagrecimento, vômitos, fraqueza, queda de pelos, crescimento das unhas e feridas no focinho, orelhas e patas.