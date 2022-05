Várzea Grande inicia aplicação da 4ª dose contra COVID-19 para pessoas acima de 60 anos

Idosos acima de 60 anos começam a ser imunizados com a quarta dose da vacina contra a COVID-19 desde esta sexta-feira, 20 de maio, em Várzea Grande. A decisão é uma recomendação do Comitê de Enfrentamento a COVID-19 do município.

O secretário municipal de Saúde de Várzea Grande, Gonçalo de Barros, apresentou ao prefeito Kalil Baracat, as novas estratégias de imunização contra a COVID-19, onde as vacinas vão permanecer, já a partir de segunda-feira (23), somente nas Unidades Básicas de Saúde, conforme anúncio do calendário de cada mês, respeitando as regras do Plano Nacional de Imunização, a exemplo da excepcionalidade da vacina da criança. Outra decisão foi a de manter o ponto fixo do Várzea Grande Shopping, para vacinar de segunda a sexta-feira idosos, adolescentes e adultos.

“A Unidade Básica escolhida para vacinar crianças, não poderá vacinar as outras categorias prioritárias, como adultos, adolescentes ou idosos, por isso a população deve ficar atenta na divulgação dos locais. Todas as unidades terão a vacina. Hoje doze unidades estão aptas a vacinar, no próximo mês mais unidades serão inseridas, até que todas tenham as doses. A vacina da quarta dose, para 60 anos acima, só poderá ser administrada após quatro meses da aplicação da terceira dose”, explicou Gonçalo de Barros.

Segundo ainda o secretário esta é a oportunidade de atingir um novo público. “Nós estamos atentos às necessidades de adoção de medidas que visem a redução da mortalidade em idosos causada pela COVID-19, bem como, a proteção da força de trabalho para manutenção do funcionamento dos serviços de saúde e da população em geral. Por isso, estamos ampliando a quarta dose para este público”, disse o gestor municipal em Saúde.

O público apto a ser imunizado com a quarta dose são: idosos acima de 60 anos ou mais, pessoas imunocomprometidas com 18 anos de idade – indivíduos cujo sistema imune não funciona como deveria, além de trabalhadores de saúde. A vacina a ser utilizada para a quarta dose deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Pfizer/Wyeth) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (AstraZeneca). As gestantes e puérperas – até 45 dias pós-parto – que também estão aptas a serem imunizadas deverão receber a quarta dose, preferencialmente com o imunizante Pfizer, cinco meses após ter recebido a terceira dose.

“Esta nova decisão é mais um importante passo para protegermos a nossa população, principalmente os idosos acima de 60 anos de idade. O inverno chegou, o idoso é mais vulnerável a contrair doenças e vamos protegê-los com o reforço da vacina contra a COVID-19. Uma pandemia que ainda não acabou, e a vacina é a proteção contra a doença. Faço um apelo para todos se vacinarem, com a primeira, segunda e terceira dose. E as pessoas que se encaixam na autorização das autoridades sanitárias, para a quarta dose. Quem ainda não completou o ciclo vacinal, ou ainda não tomou nenhuma dose, vá aos pontos de vacinação aptos a aplicarem a vacina. A vacina está descentralizada, nos bairros e mais perto de vocês”, alertou o prefeito Kalil Baracat.

– Verifique a escala da vacinação para crianças de 5 a 11 anos no período de 23 a 31 de maio, sempre no horário de funcionamento das unidades, iniciando das 8h às 11h e das 13h às 16h:

– Segundas-feiras: A vacinação será nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros Nossa Senhora da Guia e no São Mateus – ESF Gonçalo Pinto de Godoy .

– Terças-feiras: ESF Margarida Pereira Tavares (Jardim Manaíra); Clínica de Atenção Primária à Saúde – Miguel Baracat (24 de dezembro); Clínica de Atenção Primária à Saúde – Dr. Lucilo Macedo de Freitas (Parque do Lago).

– Quartas-feiras: ESF Terezinha Maria de Campos Kalix (Cabo Michel); Clínica de Atenção Primária à Saúde – Dra. Arminda Guimarães Sato (Marajoara).

– Quintas-feiras: ESF Celestino Gomes Coelho (Água Vermelha); ESF Maria José Pedrosa (Capão Grande); Clínica de Atenção Primária à Saúde – Vitor Marques Pereira Malheiros (Cristo Rei).

– Sextas-feiras: Clínica de Atenção Primária à Saúde – Dr. Moacyr de Lannes – (Jd. Glória); ESF Celina Batista Dantas (Ouro Verde); ESF Aurília Salles Curvo/Jardim União.

– 12 Unidades Básicas de Saúde aptas a vacinarem adolescentes, adultos e idosos: (Nestas unidades no dia que houver escala para vacinar criança, não haverá para os demais públicos)

ESF Água Vermelha; Centro de Saúde Nossa Senhora da Guia; Clínica de Atenção Primária à Saúde 24 de Dezembro; UBS Cabo Michel; Centro de Saúde Aurília Curvo; ESF São Mateus; Clínica de Atenção Primária à Saúde Jardim Glória; Clínica de Atenção Primária Saúde – Cristo Rei; ESF Manaíra; Centro de Saúde Ouro Verde; Clínica de Atenção Primária à Saúde do Marajoara; UFS Capão Grande.

(Terça-feira para adolescentes, adultos e idosos e Quinta-feira para crianças).

Ponto Fixo:

O Ponto fixo no Várzea Grande Shopping – ‘Vacinação Cidadã’- continua funcionando, no horário das 10h às 18h, e a vacinação será aplicada em adultos e adolescentes, além da aplicação da quarta dose para idosos com 60 anos a mais. O ponto funciona no Espaço do Centro Estadual de Cidadania, Piso 1, no Várzea Grande Shopping.