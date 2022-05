Veículo tem perda total ao ser consumido pelo fogo no Residencial Marechal Rondon

Um veículo teve perda total na noite desta quarta-feira (25), após ter sido consumido pelo fogo, momento em que o proprietário do automóvel chegou em sua residência, que fica no bairro Residencial Marechal Rondon, em Rondonópolis-MT.

De acordo com informações do dono do Fiat Pálio, ele chegou em sua casa que fica próximo de uma escola estadual e ao descer do carro, notou chamas no veículo, de imediato pediu ajuda e tentou controlar o fogo com o extintor, mas, a ação não teve êxito.

O Corpo de Bombeiros então foi acionado e ao chegar no local o veículo estava consumido pelas chamas.

Foi realizado todo procedimento para apagar o fogo, porém, pela proporção do fato o veículo teve perda total.

Ninguém se feriu e não há conhecimento da causa das chamas.