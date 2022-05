As imagens registradas pela TV Cidade, em Barra do Garças, mostram a destruição ocasionada pelo grave acidente que deixou quatro pessoas mortas na região do Vale do Araguaia -MT na tarde de sexta-feira (20). Os veículos ficaram totalmente destruídos.

Morreram no acidente o motorista da carreta, Renato Pereira dos Santos, além dos passageiros e do condutor do Chevrolet Ônix – Oldemar Giacomolli, Neuza Carboni e Maria Eduarda Carboni.

Veja as imagens: