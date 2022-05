Veja como o vinagre de maçã pode eliminar os pernilongos da sua casa

As temperaturas voltam a subir e os pernilongos já dão as caras novamente dentro das residências brasileiras. Por isso, aprenda como você pode controlar essas pragas utilizando vinagre de maçã de um jeito prático.

Lembre-se de que os pernilongos estão entre os insetos mais incômodos e, na verdade, mais perigosos que se pode ter em casa. Afinal, além das picadas provocarem alergia e coceira, elas podem transmitir uma série de doenças, como a dengue. Por isso, eliminar os pernilongos da sua casa é uma tarefa importante e que precisa ser feita para ter uma morada tranquila. Se você se preocupa com a utilização de venenos e produtos tóxicos, saiba que é possível acabar com os pernilongos com vinagre.

Afaste os pernilongos com vinagre de maçã

A receita de usar vinagre de maçã contra os pernilongos não é exatamente uma novidade. Ainda assim, muitas pessoas não conhecem esse macete incrível e que pode trazer paz ao ambiente. O que mais incomoda os mosquitos é exatamente o forte aroma azedo e desagradável do vinagre. Porém, o produto também é altamente tóxico e funciona como veneno para esses insetos.

Receita completa para se livrar dos pernilongos

Para eliminar os pernilongos, você deve seguir uma receita bem simples. Para isso, será necessário ter os seguintes ingredientes:

5 colheres de sopa de vinagre de maçã;

10 gotas de detergente neutro.

Modo de preparo:

Pegue um recipiente de vidro e coloque as 5 colheres de vinagre de maçã e todas as gotas de detergente. Misture bem e deixe o pote aberto dentro do ambiente de onde quer afastar os pernilongos. Se isso não afastar os mosquitos, logo eles serão atraídos por causa do aroma de maçã e acabaram morrendo dentro da mistura.

Além de fazer o veneno caseiro de vinagre para acabar com os pernilongos, é preciso tomar algumas medidas preventivas. A principal delas é manter a limpeza da casa em dia, principalmente dos quartos e banheiros.

Sempre elimine qualquer foco de água parada que possa existir dentro ou fora da casa. É assim que os pernilongos se proliferam, sendo que o processo é mais rápido do que você imagina.