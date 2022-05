Veja os nomes dos integrantes da equipe de Conrado e Aleksandro que morreram no acidente

A produtora da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro divulgou comunicado oficial em que lamenta a morte do cantor Aleksandro Talhari Correia no trágico acidente de ônibus na rodovia Régis Bittencourt, na manhã de hoje (7), em Miracatu, Vale do Paraíba, interior de São Paulo. A Singular Produções Artísticas informou ainda o nome dos cinco integrantes da equipe, entre músicos e técnicos, que também morreram.

São eles: Wisley Aliston Roberto Novais (músico), Marzio Allan Anibal (músico), Giovani Gabriel Lopes dos Santos (roadie/técnico), Roger Aleixo Calcagnoto (músico) e Gabriel Fukuda (técnico de luz).

O cantor João Vitor Moreira Soares (Conrado) e o músico Julio Lopes seguem em observação no Hospital Regional de Registro (SP), e Hudson Soares Gonçalves, na cidade de Miracatu (SP). Os demais integrantes da equipe já foram liberados.

As informações sobre os velórios e os enterros ainda não foram divulgadas pelas famílias.

O ônibus tombou na rodovia Régis Bittencourt, sentido Paraná, em Miracatu, no Vale do Ribeira, em São Paulo, na manhã deste sábado (7). A pista foi bloqueada no início da tarde para o atendimento às vítimas, segundo a Polícia Rodoviária e o Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu no km 402 da pista norte da BR-116. Havia 19 pessoas no coletivo. Foi confirmada a morte de seis pessoas no acidente, entre elas o cantor Aleksandro, de 34 anos, que faz dupla com Conrado. De acordo com informações do porta-voz do Corpo de Bombeiros, Marcos Palumbo, sete viaturas trabalharam no resgate das vítimas.

O motorista do ônibus informou à Polícia Civil que o para-choque do veículo se soltou por causa de um desnível na estrada, rasgando um dos pneus. Em razão disso, ele perdeu o controle da direção.

De acordo com informações apuradas pelo repórter Guilherme Miletta, da Record TV, o condutor Valdoir Martins prestou depoimento no pronto-socorro de Juquiá, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, onde está hospitalizado.

O ônibus saiu da pista, caiu no canteiro central e tombou. As declarações coincidem com as informações passadas pelo segurança da banda, que estava próximo ao motorista.