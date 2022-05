Vereador responde indiretas de Pátio: “ele está é me ajudando”

Nos últimos dois dias, as críticas do prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (PSB), ao vereador Paulo Schuh (DC) se intensificaram publicamente. Focado na região do bairro Sagrada Família, reduto do vereador, o prefeito tem anunciado obras e, entre um projeto de outro, alfinetado o parlamentar.

Foi assim em pelo menos duas reuniões realizadas somente nesta segunda-feira (23). Pátio, em nenhuma ocasião, citou o nome de Schuh. Mas nem precisava. Ao criticar que “um vereador da região do Sagrada Família votou contra um projeto em prol do próprio bairro”, o recado já estava dado. Na Câmara, Schuh já prepara uma resposta.

Perguntado sobre as alfinetadas, o vereador diz pensar se utiliza a tribuna da Câmara para o rebote ou aguarda momento mais, digamos, propício. Sobre o tal projeto que teria votado contra, ele afirma que isso não ocorreu. Segundo Schuh, o que passou pela Casa de Leis foi um projeto votado em bloco, ainda em 2021. Em meio a papelada estava, diz, a formalização de um contrato para captação de R$ 100 milhões em recursos do governo federal, oriundos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

Na versão da Prefeitura, conforme nota divulgada em setembro de 2021, o recurso seria utilizado em obras de infraestrutura, esgoto, saneamento e pavimentação asfáltica. Na versão do vereador, o pacote de investimentos, porém, em nenhum momento contemplava o bairro Sagrada Família.

Ainda segundo Schuh, as críticas de Pátio em seu “próprio quintal” mais ajudam que atrapalham. “Meu eleitorado é anti Zé do Pátio. Enquanto for ele a pessoa que me ataca, pra mim melhor. Ele está é me ajudando, naquela região ninguém cai nessa conversa”.

…

Pela manhã, um apresentador de TV local fez uma leitura interessante. Talvez, Pátio esteja mais ajudando que queimando o filme do vereador em seu excesso de crítica. Pátio, pelo tamanho político que tem se comparado ao vereador de primeiro mandato, deveria pensar em outra estratégia.