Vereador solicita a Prefeitura a construção de calçadas em bairros antigos

O vereador por Rondonópolis Adonias Fernandes (MDB) solicitou ao prefeito José Carlos do Pátio (PSB) e ao secretário Municipal de Infraestrutura (Sinfra), Vinicius Amoroso, a construção de calçadas em bairros antigos de Rondonópolis. O principal objetivo da indicação é oferecer segurança aos pedestres, pois nesses bairros, a maioria das ruas não possui calçada, o que impede a mobilidade e acessibilidade.

De acordo com o vereador a calçada é um bem público e destinado a passagem de pedestres. “Muitos moradores não tem condição financeira para fazer calçadas, por isso solicitamos esse apoio do município para deixar nossa cidade com acessibilidade, segurança e mais limpa”, justificou Adonias.

A solicitação feita para construção de calçadas é para atender os bairros: Vila São Francisco, 10 de Junho, Vila Lourdes e Marilei, Jardim Ipanema, Vila Amizade, Vila Canaã e São Paulo, Jardim Alvorada, Estrela D’alva, entre outros. O vereador Adonias já garantiu o recurso no Orçamento de 2022 para que esse pedido seja atendido.