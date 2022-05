Vídeo mostra motoristas quase perdendo o controle em quebra-molas que matou jovem de 18 anos

Imagens registradas por um cinegrafista amador mostram dois motoristas quase perdendo o controle ao passar sobre o mesmo quebra-molas que vitimou a jovem Thaynara Spalatti Klein, 18 anos, na manhã do último sábado. Logo após o acidente fatal, as imagens começaram a circular em grupos de aplicativo de mensagens.

O vídeo mostra um automóvel e, em seguida, uma moto pilotada por um entregador passando sobre o quebra-molas recentemente instalado na Avenida Otávio Pitaluga, imediações da Vila Aurora. “Quem estiver descendo, precisa tomar cuidado”, alerta o autor da imagem, não identificado.

O acidente

Thaynara Spalatti Klein, 18 anos, morreu após sofrer um grave acidente no último final de semana na Vila Aurora, em Rondonópolis-MT. A jovem teria perdido o controle da moto que pilotava após ‘rampar’ um quebra-molas elevado na rua Otávio Pitaluga.

Segundo informações, Thaynara teria sido arremessada por cerca de 100 metros do quebra-molas onde passou.

A equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas quando chegou na cena do acidente nada poderia ser feito, pois a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Veja o vídeo:

Nota

Quanto a faixa elevada, a equipe afirmou que faria na data desta segunda-feira (02) um reforço na sinalização, como implantar taxinhas brancas em forma de sonorizador em duas linhas antes da faixa, visando alertar/despertar ainda mais a atenção dos condutores usuários da via.