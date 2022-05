Vítimas fatais de acidente são identificadas

Foram identificadas as duas vítimas fatais do acidente grave ocorrido na última segunda-feira (30), na MT-358, em Tangará da Serra. O acidente tirou a vida de um casal e deixou uma pessoa ferida, além de outras três envolvidas após o motorista capotar o carro.

Adenilson Rodrigues de Jesus tinha 25 anos, e Andressa Mello, 19. De acordo com a polícia, Adenilson era o motorista e pode ter perdido o controle da direção ao tentar fazer uma ultrapassagem.

Segundo as informações, dentro do carro havia seis pessoas. No momento da capotagem, além do casal que veio a óbito, outra passageira acabou sendo lançada e foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos.

Um outro passageiro que estava no carro saiu andando normalmente após o acidente e não teve ferimentos graves. Os demais também foram atendidos.

As causas do acidente ainda serão investigadas.