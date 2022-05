Wellington descarta 3ª via em 2022: “Já está bem definido”

O senador da República e pré-candidato à reeleição ao Senado em 2022, Wellington Fagundes (PL) falou em disputa eleitoral polarizada e descartou a possibilidade de uma candidatura pela chamada terceira via que faça frente aos nomes de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida ao Planalto. “Isso já está bem definido”, disse.

Fagundes concedeu entrevista ao programa Cidade Agora, da TV Cidade Record, em Rondonópolis. Com a desistência de nomes como o do ex-juiz Sergio Moro (UB) e do ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), na disputa, a leitura de que outros presidenciáveis como Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e Luciano Bivar (UB) possam engrenar, sugere o senador, não tende a se concretizar. “Teremos mesmo este quadro polarizado”, completou.

No PL, Wellington, líder do partido em Mato Grosso, segue consolidando o arco de alianças em prol do projeto de reeleição de Bolsonaro. “Mato Grosso será o Estado com a maior votação proporcional para Bolsonaro no Brasil”, projeta o senador. Fagundes iniciou a caminhada bolsonarista em 2022 com a Caravana Verde e Amarelo, que percorreu o Estado filiando nomes ao PL e reunindo outros partidos no chamado “blocão” à direita.

No Brasil, após a filiação de Bolsonaro, o PL se tornou o maior partido em 2022. Conta com 77 deputados federais e 9 vereadores. Entre eles, líder de bloco, está Wellington.

Horário Eleitoral

Em defesa de Bolsonaro, o senador mato-grossense comentou a relação do presidente a imprensa. “Infelizmente, a relação do presidente com os meios de comunicação nunca foi muito amigável. Isso porque ele [Bolsonaro] bate duro e não coloca dinheiro. Investe quando há o interesse público, mas não transforma isso em propaganda eleitoral”, argumentou. “Mas em breve teremos o horário eleitoral gratuito. Será o momento de destacar os avanços, mostrar o que foi feito e este a nova realidade pela qual o Brasil passa”, completou.

Obras

Em Rondonópolis, Fagundes deverá inaugurar, ao lado do governador Mauro Mendes (UB), deputados estaduais, federais e do Município, a obra da avenida W-11, nova estrada que liga o perímetro urbano à rodovia federal BR-364, passando pela terceira ponte sobre o Rio Vermelho. O encontro está previsto para a próxima sexta-feira (3), às 15h.

Todo o projeto e recursos foram viabilizados por meio de emendas parlamentares destinadas por Wellington e, em outro momento, pela inclusão da obra no programa estadual MT-Integrado. Parte da drenagem foi custeada, ainda, com recursos da Prefeitura.