Will Smith está passando por terapia após agredir Chris Rock, revela fonte

O ator que estrelou King Richard parece ter procurado ajuda psicológica após incidente em que deu tapa em Chris Rock na premiação do Oscar 2022, diz uma fonte ao Entertainment Tonight. No evento o ator subiu ao palco e agrediu o comediante após ter feito piada com a esposa de Will Smith, Jada Pinkett-Smith, sobre sua condição de alopecia.

Após o ocorrido o ator foi premiado por sua atuação no filme que retrata o pai de Serena e Venus Williams, campeãs do tênis. Apesar de não de nenhuma repercussão ter acontecido na cerimônia, Will Smith foi banido de comparecer em qualquer evento promovido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que é responsável pelo Oscar. Em carta enviada ao Page Six, o ator afirma: “Eu aceito e respeito a decisão da Academia”.

Chris Rock resolveu não prestar queixa na polícia para não agravar uma situação que já era ruim, disse o produtor do Oscar Will Packer. Chris parece já ter superado a situação e até fez piada com o ocorrido. Dave Chappelle, também comediante, sofreu um ataque de um homem armado com uma faca em sua apresentação no Hollywood Bowl. Rock, que também estava no evento, foi falar com Chappelle e disse “Aquele era Will Smith?”.

Em post feito no Instagram, Will falou sobre seu comportamento e como a violência não é aceitável. “Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada era demais para mim e reagi emocionalmente”, diz ele. Na continuação de do post ele também oferece desculpas a Academia e ao comediante Chris Rock. “Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de linha e estava errado. […] Também gostaria de pedir desculpas à Academia, aos produtores do programa, a todos os participantes e a todos que assistem ao redor do mundo.”