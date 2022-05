Zé Felipe faz Virgínia Fonseca devolver espelho de R$ 20 mil: ‘Parece tampa de caixão’

Zé Felipe ficou indignado com um espelho comprado por Virgínia Fonseca para o quarto deles. O cantor sertanejo gravou Stories criticando o objeto, que segundo ele parece uma ‘tampa de caixão’, e contou que ele custou R$ 20 mil.

“Esse espelho parece uma tampa de caixão. R$ 20 mil isso aqui. Nunca vi um espelho tão caro. Pagar R$ 20 mil em uma tampa de caixão. Um espelho para valer R$ 20 mil tem que deixar a gente coma imagem que a gente quer. Não tem base”, disse Zé Felipe.

Margareth Serrão, mãe de Virgínia Fonseca, também entrou na brincadeira e ficou chocada com o preço do espelho. “Nesse valor, tem que ser o espelho da bruxa da Branca de Neve, que fala ‘espelho, espelho meu'”, brincou a avó de Maria Alice.

“O Zé meteu o pau no espelho, acabou com o espelho”, disse Virgínia Fonseca ao assistir os Stories do marido. Pouco tempo depois, a influenciadora mostrou um funcionário levando o espelho embora.