10 melhores destinos brasileiros para visitar no mês de julho

Com a temporada de inverno e férias escolares de meio de ano se aproximando, a Booking.com realizou um levantamento de dados* na plataforma para entender como as preferências de viagens dos brasileiros mudaram entre 2019, período anterior à pandemia, e 2022. O estudo analisou os números de buscas realizadas por viajantes brasileiros na plataforma, na segunda quinzena de abril de ambos os anos, para estadias entre julho e agosto, e revelou os destinos que tiveram o maior crescimento em buscas no período.

Estes destinos tendência estão localizados nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul do país, alternando entre cidades de praia, serra e interior, além de Salvador, única capital presente no ranking. Nas regiões Sul e Sudeste, vemos um interesse por destinos conhecidos pelo polo cervejeiro, pelas vinícolas e belas paisagens naturais. Além disso, dois destinos do ranking, Pedra Azul e Bento Gonçalves, também integraram a lista de lugares mais acolhedores do Brasil em 2022 da Booking.

Confira, abaixo, os 10 destinos nacionais que tiveram maior alta no número de buscas para estadias em julho e agosto*:

1) Salinópolis (PA)

2) Ribeirão Preto (SP)

3) Urubici (SC)

4) São Roque (SP)

5) Japaratinga (AL)

6) São Miguel dos Milagres (AL)

7) Atibaia (SP)

8) Pedra Azul (ES)

9) Bento Gonçalves (RS)

10) Salvador (BA)

*Para considerar um destino tendência, foi feito um levantamento das buscas realizadas pelos brasileiros na plataforma entre 15 e 28 de abril de 2019, para estadias em julho e agosto do mesmo ano, e comparadas com as buscas realizadas pelos brasileiros entre 18 de abril e 1° de maio de 2022, com estadias entre julho e agosto deste ano. Os destinos foram classificados pelo aumento no período comparado e deveriam ter sido pesquisados pelo menos 500 vezes ou estar entre os top 100 destinos mais buscados pelos brasileiros, para serem incluídos na seleção.

**Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 48.413 entrevistados em 31 mercados. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter 18 anos ou mais, terem viajado pelo menos uma vez a trabalho ou lazer nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem em 2022. Além disso, deveriam ser responsáveis pela decisão ou estarem envolvidas no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi feita on-line e ocorreu em janeiro de 2022.