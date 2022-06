3 destinos para visitar durante o inverno brasileiro

Se você é uma das pessoas que ama os dias frios e tudo de melhor que eles têm a oferecer, já pode começar a fazer as malas e conhecer os destinos de inverno do Brasil. Muito além das temperaturas amenas, essas regiões estão preparadas para receber os turistas com o melhor que os dias frios tem a oferecer: roupas elegante, paisagens incríveis, chocolates e muitas comidas deliciosas (e quentinhas).

Confira, abaixo, 3 destinos para visitar no Brasil durante o inverno:

1 – Diamantina, Minas Gerais

Localizada a 300 km de Belo Horizonte, Diamantina é ponto de partida de uma das rotas mais populares do turismo mineiro: a Estrada Real. Toda a região é encantadora e conta com os charmosos casarões e igrejas centenárias, que compõem as ruas de pedras da cidade.

2 – Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul

Localizada no Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves é uma das cidades que fazem parte do da região vinícola do Rio Grande do Sul. A cidade pode ser acessada de carro e fica a pouco mais de 120 km de Porto Alegre. Ela oferece lindas paisagens, com direito a muito vinho, espumante, boa gastronomia e uma imersão na cultura dos imigrantes italianos, bastante presentes nessa região da Serra Gaúcha.

3 – Teresópolis, Rio de Janeiro

Localizada a pouco mais de 50 km de Petrópolis, a cidade de Teresópolis fica na região serrana do Rio de Janeiro e oferece uma belíssima imersão na natureza. A cidade costuma ficar mais animada nos fins de semana, quando chegam por lá os visitantes cariocas, e é uma boa dica para quem quer relaxar, fazer atividades físicas ou encontrar lindos mirantes.