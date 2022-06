3 erros inconscientes que podem estar te causando problemas na pele

Algumas vezes, ficamos tão preocupados em seguir tendências de cuidados que podem ser bons para a nossa pele que acabamos ignorando o que pode estar errado em nossos hábitos diários, causando estes problemas.

Pensando nisso, compartilhamos, abaixo, 3 erros que você deve ficar atento para evitar problemas de pele. Confira!

Tocar no rosto constantemente

Algumas vezes, acabamos tocando em nosso rosto inconscientemente. Mas este é um hábito que pode ser muito ruim para sua pele – afinal, você pode acabar transferindo sujeiras e bactérias das mãos para o rosto, além de aumentar a oleosidade.

Esfregar os olhos

O hábito de esfregar os olhos pode causar um malefício que você nem imagina… olheiras! Um estudo no The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology afirma: “A hiperpigmentação periorbital (ou olheiras ao redor dos olhos) pode ser causada pela fricção e arranhões da pele ao redor dos olhos”.

Lamber os lábios

Sempre que acabamos sentindo que nossos lábios estão muito secos ou rachados, acabamos passando a língua por eles. No entanto, isso pode levar você a uma dermatite na região dos lábios. De acordo com um estudo do International Journal of Women’s Dermatology, a saliva humana é atada com enzimas digestivas que podem ser prejudiciais à pele delicada dos lábios. Portanto, o aumento do contato pode romper a barreira protetora e aumentar a vulnerabilidade.