3 remédios caseiros para ter um cabelo mais cheio

Poluição, raios UV e água de piscina podem ser os piores inimigos do seu cabelo. E, se você é uma das pessoas que sonha em ter um cabelo cheio, como o das princesas da Disney, precisará seguir alguns cuidados especiais.

Pensando nisso, separamos 5 remédios caseiros para conseguir cabelos volumosos. Confira!

Poção capilar de Aloe Vera e cebola

Aloe vera é um ingrediente excelente para o cuidado do cabelo e da pele. Hidrata o cabelo, promove seu crescimento e proporciona alívio da coceira no couro cabeludo. Já as cebolas, são ricas em enxofre e possuem muitas propriedades antibacterianas e antifúngicas, o que ajuda a minimizar a queda de cabelo e a quebra. Juntas, elas proporcionam cabelos longos e volumosos. Para fazer esta poção, misture a cebola e a polpa de Aloe Vera em uma jarra. Coe o suco usando um pano e, em seguida, despeje-o em um frasco conta-gotas. Aplique nas raízes e deixe agir por 30 minutos. Lave usando um xampu suave.

Máscara de hibisco e coalhada

Flores e folhas de hibisco contém uma boa quantidade de vitamina C, aminoácidos e nutrientes essenciais. Eles aceleram a síntese de queratina em seu cabelo e couro cabeludo que estimulam os folículos capilares. O hibisco repara a haste capilar e promove um crescimento capilar mais denso. Para este remédio, bata 2 colheres de sopa de coalhada até formar uma pasta lisa. Em seguida, despeje 2 colheres de sopa de pó de flores de hibisco ou pasta de flores frescas na mistura. Aplique esta mistura de máscara potente em todo o cabelo por 30 minutos. Lave com água normal.

Sementes de feno-grego e alecrim

As sementes de feno-grego são carregadas de proteínas. Portanto, eles não apenas fortalecem seu cabelo e evitam a queda de cabelo, mas também proporcionam um cabelo volumoso. Por outro lado, as folhas de alecrim são ricas em ácido ursólico, que aumenta a circulação sanguínea no couro cabeludo e mantém os folículos capilares em ótimas condições. Para fazer este shampoo bomba, ferva um copo de água em uma panela. Adicione 2 galhos de alecrim e uma colher de chá de sementes de feno-grego. Deixe ferver por 5 minutos e tampe a tampa. Depois que esfriar, use a mistura no cabelo no lugar de um xampu comum.