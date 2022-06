3ª etapa da ‘Operação Comando Móvel’ é lançada na grande região Salmen

A 3ª etapa da ‘Operação Comando Móvel’ foi lançada na manhã desta segunda-feira (27), na região do Bairro Parque Universitário, em Rondonópolis (MT). O objetivo é tirar de circulação materiais ilícitos e gerar maior sensação de segurança para a população.

Conforme informações da Polícia, o planejamento é feito de forma estratégica através do monitoramento dos indicadores criminais.

“A primeira foi na região da grande Vila Operária, a segunda etapa na região da grande Vila Aurora e agora na região da grande Salmen. O objetivo maior da operação é aumentar a capacidade operacional tanto do 5° batalhão como da 14ª Companhia Independente Força Tática no intuito de reduzir a mancha criminal na região onde a operação está por sete dias e lógico que consequentemente a gente aumenta a produtividade nos índices de apreensão de armas, de substâncias entorpecentes, veículos, produtos de roubo ou furto e pessoas com mandados de prisão” explica o Tenente Coronel Candido.

As unidades operacionais atuam por meio de reforço do policiamento ostensivo geral, visando saturar as áreas críticas através da maciça ação da presença da Polícia Militar nas regiões de maior circulação de pessoas, principalmente nos corredores comerciais.

“A PM tem essa atenção para o cidadão de bem e sempre alertamos aqueles que procuram cometer o mal, o crime, que no mínimo eles serão presos e conduzidos para a Mata Grande” conclui Coronel Candido.