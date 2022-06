Ficou interessado? Então prepare a pipoca, pegue a coberta e confira essa lista de 4 filmes dos anos 90 que merecem ser vistos novamente:

Titanic (1997)

Um artista pobre e uma jovem rica se conhecem e se apaixonam na fatídica jornada do Titanic, em 1912. Embora esteja noiva do arrogante herdeiro de uma siderúrgica, a jovem desafia sua família e amigos em busca do verdadeiro amor.

Uma Linda Mulher (1990)

Durante uma viagem de negócios a Los Angeles, Edward, um executivo que compra e fragmenta empresas para vendê-las, encontra a prostituta Vivian. Edward a contrata para ficar com ele durante uma semana a fim de acompanhá-lo nos jantares de negócios. Os dois se aproximam e descobrem que há vários obstáculos para serem superados até que possam unir seus mundos tão diferentes.

Edward Mãos de Tesoura (1990)

Peg Boggs é uma vendedora que acidentalmente descobre Edward, jovem que mora sozinho em um castelo no topo de uma montanha, criado por um inventor que morreu antes de dar mãos ao estranho ser, que possui apenas enormes lâminas no lugar delas. Isto o impede de poder se aproximar dos humanos, a não ser para criar revolucionários cortes de cabelos. No entanto, Edward é vítima da sua inocência e, se é amado por uns, é perseguido e usado por outros.

O Silêncio dos Inocentes (1991)

Uma jovem e talentosa agente do FBI é aconselhada pelo Dr. Hannibal Lecter, um psiquiatra brilhante e também um psicopata violento e canibal, a fim de conseguir capturar outro assassino.

Já sabe qual vai escolher? Bom filme!