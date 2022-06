4° mês consecutivo | Rondonópolis gera 353 novos empregos e fecha mês com saldo positivo

Rondonópolis fecha o quarto mês consecutivo no ano com saldo positivo na geração de empregos. Com 4.049 admissões e 3.696 desligamentos em abril, a cidade fechou o mês com 353 novas vagas de trabalho com carteira assinada criadas. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Governo Federal.

A maior parte das vagas de trabalho geradas em abril vieram do setor de serviços, que possibilitou a abertura de 270 novos postos de trabalho. O setor do comércio também teve saldo positivo no quarto mês do ano e promoveu a criação de 109 vagas de emprego formal.

Ainda com saldo positivo em abril aparece a indústria. O setor foi o responsável pela criação de 29 novas vagas de trabalho em Rondonópolis.

Já a construção civil e a agropecuária fecharam o mês de abril com saldo negativo. Na construção civil foram fechadas cinco vagas de trabalho e na agropecuária a redução foi de 50 postos.

Nos quatro primeiros meses do ano, Rondonópolis já abriu 2.615 novas vagas de emprego, com destaque para o setor de serviços, responsável por 1.500 vagas abertas no período. Seguido da construção civil, com 637 novos postos de trabalho, do comércio, com 236 vagas, da indústria, que abriu 166 novas vagas e da agropecuária, com 76.