4 sinais precoces de pedras nos rins que você nunca deve ignorar

Pedras nos rins podem causar noites sem dormir e dores insuportáveis. A condição pode ser causada por diversos fatores, por isso é importante reconhecer seus primeiros sintomas. Isso ajudará na obtenção de tratamento oportuno e proporcionará alívio.

Quais são os sintomas de uma pedra nos rins?

“Se uma pessoa tem uma pequena pedra nos rins, ela pode não apresentar nenhum sintoma, pois a pedra passa pelo trato urinário sem causar problemas. Mas se a pedra nos rins for mais significativa, eles provavelmente terão alguns sintomas”, afirma o Dr. Atul Ingale, Nefrologista, Consultor e Médico de Transplantes, Diretor do Departamento de Nefrologia do Hospital Fortis Hiranandani.

De acordo com o especialista, existem algumas maneiras de identificar precocemente um caso de cálculo renal. Confira:

Dor nas costas, barriga ou lateral do tronco

Pedras nos rins podem causar uma dor intensa, que começa quando a pedra se move para o ureter, o que causa um bloqueio e aumenta a pressão no rim. A pressão faz com que as fibras nervosas se ativem e enviem sinais de dor para o cérebro. A dor nos rins geralmente pode começar de repente e vir em ondas à medida que a pedra muda de localização.

Dor ou queimação ao urinar

Depois que a pedra atinge a parte entre o ureter e a bexiga, ela causará desconforto durante o processo de micção. Esta condição é chamada de disúria. Se uma pessoa não reconhecer os sintomas de uma pedra nos rins, ela pode ser facilmente confundida com uma infecção do trato urinário. Então, se os sintomas persistirem, é melhor consultar um médico para que ele dê um prognóstico definitivo.

Sangue na urina

Um sintoma comum de cálculo renal é a presença de sangue na urina, que também é chamado de hematúria. O sangue pode ser vermelho, rosa ou marrom mas, na maioria das vezes, as células sanguíneas são tão pequenas que só podem ser vistas por meio de um microscópio. Dessa forma, um médico especializado pode testar a urina para ver se contém sangue e diagnosticar cálculos renais em um paciente.

Urina turva ou com odor forte

A urina saudável é clara e não possui cheiro pungente. Uma pessoa com urina turva ou com mau cheiro pode sinalizar uma infecção nos rins ou no trato urinário. O cheiro na urina pode vir de bactérias que podem resultar em uma infecção do trato urinário.

Se identificar algum destes sinais ou suspeitar de cálculo renal, procure um médico imediatamente. É muito importante tratar esta condição.