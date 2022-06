5 alimentos que podem prevenir o risco de ataques cardíacos

Os cuidados com a saúde do coração deve ser nossa maior prioridade, uma vez que ele é o grande responsável por nos manter vivos e funcionando. Embora os casos de doenças cardíacas estejam aumentando, existem várias maneiras de preveni-las. Uma delas, é por meio de uma alimentação saudável e balanceada.

Como parte de um estilo de vida saudável, compartilho, abaixo, 5 alimentos que ajudam a prevenir as doenças cardíacas:

Alimentos ricos em ômega-3

Faça amizade com os alimentos que contenham o ômega-3 para o bem da saúde do seu coração. Uma alimentação com a presença de peixes, como salmão e atum, mostrou ser capaz de diminuir os triglicerídeos e reduzir a inflamação no corpo. Além disso, outros alimentos ricos em ômega-3, como nozes, linhaça e rajma também ajudam a manter a pressão arterial em níveis normais e diminuir o colesterol ruim no organismo.

Grãos integrais

Os grãos processados, como o nome sugere, passam por um grande processo de lavagem que acaba tirando parte de seus nutrientes. Em contrapartida, os grãos integrais contêm fibras, que promovem a saúde do coração, mantendo os níveis de açúcar no sangue estáveis ​​e reduzindo o risco de diabetes e doenças cardíacas.

Frutas e Vegetais

As frutas e os vegetais são ricos em vitaminas A, C e E, assim como potássio e ácido fólico. Todos esses nutrientes importantes podem ajudar a diminuir o risco de doenças cardíacas e dar ao seu corpo a nutrição necessária para reparar o desgaste diário.

Carnes magras

Diversos tipos de carnes contam com uma grande quantidade de gordura saturada, que aumentam os níveis de colesterol LDL e podem acabar entupir as artérias. Para reduzir essa ingestão, escolha cortes magros de carne, retire toda a gordura visível da carne antes de cozinhar e use gordura boa como ghee e óleo de coco em vez de manteiga ou óleo.

Laticínios com baixo teor de gordura

O leite e todos os seus subprodutos são considerados saudáveis. Mas a gordura neles quando consumida em grandes quantidades também pode causar baixos níveis de colesterol. Produtos lácteos, como queijo, sorvete e creme de leite são ricos em gordura saturada. No entanto, consumir versões com baixo teor de gordura pode trazer maiores benefícios à saúde do seu coração.