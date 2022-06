5 alimentos que podem te ajudar a ganhar massa muscular

Para um ganho de peso saudável, você deve encontrar uma maneira de reduzir o desejo por doces, evitar a gordura desnecessária e limitar seus hábitos alimentares. Mas, muito além disso, é necessário saber escolher os alimentos corretos.

Quer saber quais alimentos podem te ajudar nessa jornada? Confira!

Carnes

É comum dizerem que comer carne, como frango ou peixe, fará com que você ganhe peso. Adivinha? Isso é verdade! De acordo com especialistas, alimentos ricos em proteínas e gorduras, como carne vermelha, demonstraram ajudar a construir massa muscular e promover o ganho de peso. Os frutos do mar, por outro lado, são ricos em ácidos graxos ômega-3, calorias, proteínas e outros nutrientes essenciais, tornando-os uma boa opção para quem deseja ganhar peso.

Arroz

É comum que pessoas que queiram perder peso, optem por excluir o arroz de sua alimentação. No entanto, o arroz pode ser um grande aliado para o ganho de massa muscular. Além de dar mais energia, ao ser consumido em quantidades maiores eles também é uma boa fonte de ganho de peso. Uma única porção de arroz contém muitos carboidratos e calorias. Isso é bastante benéfico para pessoas que têm pouco apetite ou ficam cheias rapidamente.

Nozes

Nada supera as nozes quando se trata de gorduras saudáveis ​​para ganho de peso. Um punhado de nozes, como amêndoas ou amendoins, pode ser uma excelente opção para um lanche. As nozes não são apenas ricas em gorduras saudáveis, mas também são ricas em calorias, tornando-as ideais para ganho de peso saudável. O mesmo vale para a pasta de amendoim.

Batatas e amidos

Batatas e outros alimentos ricos em amido podem ajudá-lo a obter a contagem certa de calorias. O amido é digerido de forma rápida e fácil e deixa você com fome logo depois. Você vai comer mais como resultado, e o ganho de peso se torna possível. Além das batatas, você também pode optar por quinoa, milho e aveia.

Pão integral

Estas são boas fontes de carboidratos e podem ajudá-lo a manter uma refeição equilibrada e rica em calorias. Você pode combinar pão integral com boas fontes de proteína, como ovos, carne e queijo.