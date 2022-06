Todos os dias, devemos nos aproximar um pouco mais de um estilo de vida mais saudável. E um dos temas que tem chamado a atenção dos nutricionistas, são os superalimentos, cuja ingestão é capaz de melhorar não apenas nossa mente e corpo, mas também nosso humor.

Mas, afinal, o que são os superalimentos?

O termo “superalimento” tem sido utilizado nas últimas décadas para referir-se a alimentos que fornecem o máximo benefício nutricional com o mínimo de calorias. Dentro deste grupo, encontramos desde peixes até vegetais e nozes, que, além de serem ótimos suplementos para nossos corpos, também são bastante palatáveis para nosso plano alimentar. Além disso, eles são ricos em minerais e antioxidantes que aumentam nossa imunidade.

Sobre o tema, compartilhamos abaixo 5 benefícios do consumo de superalimentos:

Perda de peso

Os superalimentos são conhecidos por fornecer nutrientes ideais para o corpo enquanto ainda têm uma contagem de baixas calorias. Isso é bom para pessoas que querem perder peso de forma saudável e manter o corpo em forma de dentro para fora.

Saúde do coração

Os vegetais de folhas verdes são ricos em ferro e fósforo, que são componentes essenciais para ter um coração saudável. Com o consumo regular destes superalimentos, pode-se permanecer saudável por muito tempo.

Ajuda a combater o resfriado

Alimentos como o açafrão são enriquecidos com nutrientes que, quando consumidos regularmente, ajudam a combater doenças como o resfriado. Na mudança das estações, torna-se importante proteger a nós mesmos e nossos entes queridos de doenças sazonais.

Aumenta a energia

Com um fornecimento regular de nutrientes adequados no corpo, um indivíduo pode notar mudanças na forma de uma pele melhorada e brilhante, melhor saúde e imunidade forte. Os superalimentos também aumentam a energia de uma pessoa e reduzem os desejos desnecessários do corpo.

Saúde digestiva

Os superalimentos geralmente consistem em fibras que auxiliam o processo de digestão, além de fornecer vitaminas e minerais necessários para limpar as toxinas do intestino. Em suma, os superalimentos atendem a todas as necessidades do corpo enquanto equilibram a ingestão de calorias.