6 dicas para deixar a preguiça de lado ao acordar

É comum você pedir por “mais 5 minutinhos” na cama pela manhã? Isso pode até parecer uma boa ideia, mas, muitas vezes pode acabar causando um estresse matinal e ainda mais sono. E, se você não é uma pessoa muito matinal, alguns hábitos saudáveis poderão ajudá-lo a começar o seu dia de uma forma muito mais gostosa.

De acordo com um estudo publicado no Journal of the American Medical Association, os hábitos matinais ajudam a criar uma vida mais feliz, completa e satisfatória. Por isso, separamos 6 dicas para começar o dia bem. Confira!

Pare de apelar para os “5 minutinhos” a mais

Diga “não” ao modo soneca. Você deve evitar adormecer novamente. Se você fizer isso, você acabará se sentindo cansado e inativo. Tente se levantar e começar o dia imediatamente após o alarme tocar. Além disso, mantenha o alarme longe da cama, em vez de mantê-lo ao seu lado, para que você seja forçado a se levantar e mover o corpo para desligá-lo.

Comece o dia com um copo de água

Em qualquer situação, é uma boa ideia estar bem hidratado. Começar o dia bebendo um copo de água pode ajudar a controlar a preguiça matinal. A água irá eliminar as toxinas do corpo e, além de despertar, ainda ajudará na sua saúde intestinal.

Tome sol por uns minutinhos

A luz do sol, especialmente a que é absorvida pela manhã, ajuda a aumentar a serotonina no cérebro, o que pode lhe dar mais energia e mantê-lo calmo, positivo e focado. Evite ficar no sol ao meio-dia, quando ele está mais forte e pode ser prejudicial à saúde.

Ouça uma música animada

Um estudo publicado na revista BJPsych International afirma que a música estimula nossos circuitos cerebrais e aumenta a criatividade e a produtividade. Então, se você realmente quer dizer adeus ao cansaço e preguiça matinal, ouça música e melhore seu humor.

Tome um café da manhã saudável

O café da manhã é a refeição mais importante do dia e você não pode ignorá-lo. De acordo com especialistas, “pular o café da manhã vai deixá-lo mais cansado”. Portanto, coma aveia, frutas e ovos. Lembrando de não exagerar nos carboidratos.

Crie uma rotina para dormir

Talvez você ainda não saiba, mas sua rotina noturna tem interferência direta na forma com que você acorda. Portanto, criar uma rotina do sono é fundamental para ter dias mais animados e cheios de energia. Então, durma na hora, desligue o telefone uma hora antes de dormir e evite tomar café à noite. Assim, sua rotina ficará muito melhor!